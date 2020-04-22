У двох померлих братів на Буковині підтвердили Covid-19

У Чернівецькій області з різницею в один день померли двоє братів, яким було 19 та 25 років. Результати аналізів підтвердили у них коронавірусну інфекцію.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"На превеликий жаль, хочу висловити співчуття… родичам двох молодих хлопців, яких лікарі не врятували і в яких підтвердили наявність інфекції", - сказав Осачук.

Трохи раніше голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов повідомив, що у цій родини ще двоє хворих перебувають у тяжкому стані в лікарні.

"Висловлюю співчуття родині Фрунзе з Їжівців, які втратили двох молодих людей, двох братів - Андрія та Івана. У обох з них була вірусна двобічна пневмонія і підозра на коронавірус. В обласну клінічну лікарню переводять їхню бабусю та ще одного брата, стан яких ближчий до важкого", - написав очільник району.

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Як повідомлялося, у понеділок, 20 квітня у Чернівецькій області помер чоловік 2000 року народження із двобічною пневмонією та підозрою на коронавірус. Уранці 21 квітня помер його 25-річний брат.

Протягом останньої доби на Буковині підтвердили ще 65 нових випадків зараження коронавірусом, загалом у регіоні інфіковані 1053 особи.