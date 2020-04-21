На Буковині вже більше тисячі хворих на Covid-19

У Чернівецькій області підтвердили ще 65 нових випадків зараження коронавірусом, загалом на Буковині інфіковані 1053 особи.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні, 21 квітня, офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1053 особи", - сказав Осачук.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними на 9:00 21 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6125 випадків Covid-19 (за останню добу - 415), з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.