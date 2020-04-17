На Буковині коронавірус підтвердили у новонародженого

У Чернівецькій області коронавірус підтвердили у новонародженої дитини. Але симптомів вірусної інфекції у малюка немає.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"В обласній дитячій лікарні є 12 пацієнтів, із них коронавірус підтвердили у двох, 10 – із підозрою. Зокрема COVID-19 виявили у новонародженого. У нього немає симптомів інфекційного захворювання, у лікарні малюк перебуває через вроджену недугу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у Чернівецькій області є 52 дитини, в яких підозрюють коронавірус. Від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 85 дітей з Буковини. Восьмеро із них уже вилікувались.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу у Чернівецькій області офіційно підтвердили ще 96 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксований 501 новий випадок.