На Київщині підтвердили вже 224 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 224 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 14 квітня 2020 року офіційно підтверджено 224 випадки захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 8 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Обухівському р-ні – 43 (20 – смт Козин, 4 – с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

– у Києво-Святошинському р-ні – 71 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 15 – м. Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське, 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка, 2 – с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – Білогородка, 1- Капітанівка, 1 – с. Нове, 1 – с. Гнатівка);

Один випадок у Баришівському р-ні; 3 – у Білоцерківському р-ні; 3 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 1 – с. Вороньків); 6 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 1 випадок, Трибухів -1); 3 – у Бородянському р-ні; 4 – у Васильківському р-ні; 1 – у Іванківському районі; 4 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 6 – у Ставищенському р-ні;

7 – у м. Біла Церква; 10 – у м. Бровари; 12 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 7 – у м. Буча; 2 – м. Васильків; 6 – м. Вишгород; 12 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 2 – у м. Кагарлик; 1 – у смт Рокитне; 1 – у смт Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні – 67 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 157 осіб.

Із них діти – 13: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари.

Одужало – 12 (6 жінок: 21 рік Бровари, 35 та 43 роки К.-Святошинський район, 60 років – Обухів, 53 роки – Біла Церква, 37 років – Біла Церква; 6 чоловіків: 41 рік – Ставищенський район, 41 рік – Обухівський район, 51 рік – Біла Церква та 56 років – Біла Церква, 49 років м. Боярка, 56 років – Васильківський район).

Померло – 7.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 738 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 57 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 1946 контактними особами.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.