У Коростені опублікували список вулиць, на яких проживають хворі на CОVID-19

У Коростені, де зафіксовано найбільший на Житомирщині спалах коронавірусу, опублікували список вулиць, на яких проживають інфіковані.

Інформацію оприлюднив відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради у Facebook.

«З даною інформацією ви можете ознайомлюватись самостійно, зайшовши на мапу розповсюдження коронавірусної інфекції по м.Коростень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в переліку є 25 вулиць та 2 провулки.

Крім того, відділ охорони здоров’я опублікував посилання на мапу, на якій можна слідкувати за динамікою розповсюдження коронавірусу в області.

Як повідомляв Укрінформ, у Коростені 90% хворих на коронавірус є жителями одного мікрорайону.

На Житомирщині наразі 162 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих зафіксовано у Коростені (53), Житомирі (31), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.