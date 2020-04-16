У Житомирській області на коронавірус захворіло дев'ятеро дітей

На Житомирщині COVID-19 лабораторно підтвердили у 9 дітей, восьмеро з яких перебувають на самоізоляції.

Про це поінформував під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас в області на лікуванні перебуває 9 дітей віком від 7 місяців до 17 років. Із них восьмеро знаходяться на самоізоляції, тобто не в стаціонарі», - сказав начальник управління.

Він додав, що на коронавірус хворіють діти з Коростеня, Житомира, Бердичева, Малина.

«Одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні в Житомирській міській лікарні №1. Її стан середньої важкості, вона отримує консервативну терапію», - зазначив чиновник.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин напередодні ввечері інформував у Facebook, що в лікарні №1 з коронавірусом є дитина віком 2 роки 10 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 7-місячна дитина з Коростишівського району, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, перебувала в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні.

В області наразі 162 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих зафіксовано у Коростені (53), Житомирі (31), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.