На Житомирщині 7-місячна дитина з COVID-19 перебуває в обласній лікарні

На Житомирщині 7-місячна дитина з Коростишівського району, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, зараз перебуває в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні.

Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є діти, в яких підтверджений COVID-19. Їх стан задовільний, але 7-місячне дитя знаходиться під спостереженням лікарів в обласній дитячій в інфекційному відділенні. Дитина 2-хроків – у Бердичеві», - наголосив посадовець.

Відомо, 7-місячна дитина - з Коростишівського району, де у сім’ї з 5 людей підтвердили коронавірус. Крім того, після контактів з цими хворими COVID-19 виявили і в 2 лікарів із Коростишева. Дитина перебуває в лікарні з мамою, а всі інші члени родини – на домашній самоізоляції під наглядом лікарів.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі в області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.

Станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.