На Житомирщині коронавірус підтвердили в 11 медпрацівників

У Житомирській області коронавірус лабораторно підтвердили в 11 медичних працівників.

Про це під час брифінгу поінформував начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед захворілих, на жаль, маємо 11 медичних працівників. Загальний стан усіх задовільний. Частина перебуває на стаціонарному лікуванні, а частина – на амбулаторному», - сказав Суслик.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко додав, що за добу в області лабораторно підтвердився ще один випадок коронавірусу. Захворіла жителька Бердичева 1994 року народження.

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Як повідомляв Укрінформ, у Бердичеві коронавірус виявили у 40-річної медпрацівниці, яка не була за кордоном і контактувала з 10 людьми. Крім того, захворювання підтвердили у 2 лікарів з Коростишева, що мали справу з родиною, в якій 5 осіб захворіли на COVID-19.

Наразі в області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.

Загалом в Україні станом на ранок 13 квітня коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.