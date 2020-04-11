У двох лікарів на Житомирщині підтвердили COVID-19

У місті Коростишів на Житомирщині коронавірус підтвердили у двох лікарів, що контактували з родиною, в якій 5 осіб захворіли на COVID-19.

Про це повідомив голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець у Facebook.

«На жаль, у п'яти членів родини результат позитивний. У двох лікарів, які контактували з хворими, також підтвердився результат», - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що всі хворі перебувають на самоізоляції, а їхній стан задовільний.

Зокрема, серед інфікованих у Коростишівському районі 7-місячна дитина.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Бердичеві коронавірус виявили у 40-річної медпрацівниці, яка не була за кордоном і контактувала з 10 людьми.

Загалом на Житомирщині наразі 74 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу.

В Україні станом на 10 квітня 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Фото: АА