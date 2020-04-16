На Житомирщині четверо хворих на COVID-19 перебувають у тяжкому стані

На Житомирщині четверо пацієнтів, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, перебувають у тяжкому стані.

Про це на брифінгу у четвер розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні у стаціонарах області перебуває 57 пацієнтів, серед яких четверо у тяжкому стані. Найтяжчий хворий у першій міській лікарні (Житомира). Він на інвазивній подачі кисню і підтримці. Його стан стабільний, але залишається тяжким», - зазначив Суслик.

Він додав, що ще троє хворих, які не потребують кисневої підтримки, лікуються в медзакладах Бердичева, Малина та Коростеня.

«У Малині та Коростені стан пацієнтів покращився, а в Бердичеві – залишається тяжким», - зазначив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 162 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з яких 4 летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих зафіксовано у Коростені (53), Житомирі (31), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними ЦГЗ, станом на ранок 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.