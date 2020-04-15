Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшили до тисячі гривень

В Україні на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття збільшується із 650 гривень до 1000 гривень.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» сказав директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми чекаємо, коли Міністерство юстиції зареєструє прийняте рішення правління Фонду на випадок безробіття, яким ця сума збільшена від 650 гривень до тисячі гривень. І ті, які отримували у березні місяці виплати по 650 гривень, після 12 березня ця сума буде їм перерахована, збільшена на 350 гривень і довиплачена. І так буде продовжуватися весь період карантину і ще 30 календарних днів після його завершення. Це є підтримка з боку держави найменш забезпечених громадян», - підкреслив він.

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«Держава виконує свої зобов’язання в частині підтримки безробітних громадян. Держава спрощує процедуру надання статусу і отримання допомоги під точну інформацію з усією відповідальністю заявників. Розміри виплат по безробіттю на сьогодні – максимальна виплата по безробіттю залежить від страхового стажу роботи заявника і його розміру офіційної легальної зарплати та становить максимум - це чотири прожиткові мінімуми для працездатного населення. На сьогодні ця сума – 8 408 гривень», - сказав Білич.

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