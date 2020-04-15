У Києві на одну вакансію претендують двоє безробітних

На одну вакансію в середньому по місту Києву претендують дві особи.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На одну вакансію в середньому по місту Києву претендують на сьогодні дві особи, якщо брати арифметику співвідношення кількості безробітних та кількості вакансій. В попередні періоди такого не бувало. Було - одна вакансія, один безробітний», - сказав Білич.

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За його словами, станом на 15 квітня 2020 року кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, складає понад 8 тисяч.

«Це на 34% менше, ніж було у 2019 році. Це теж характеристика, що відбувається на ринку праці. Попит трохи зменшується на пошук працівників», - зазначив він.

«За професійними групами найбільше претендентів на одну вакансію, наявну у нашій базі – це законодавці, керівники, менеджери – 18 осіб безробітних на одну наявну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представники найпростіших професій та осіб без професій», - зазначив Білич.