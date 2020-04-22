На Закарпатті вже третій заклад почав приймати хворих з коронавірусом

На Закарпатті ще один медзаклад почав приймати хворих на COVID-19, відсьогодні людей з таким діагнозом госпіталізують до Центру легеневих хвороб в Ужгороді.

Також у двох інших лікарнях Ужгорода надається допомога таким хворим. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

“Сьогодні на Закарпатті в Центр легеневих хвороб госпіталізовано перших сім пацієнтів з COVID-19” - йдеться в повідомленні.

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Як інформують у Центрі громадського здоров'я, медична допомога таким хворим надається ще в двох лікарнях Ужгорода: в обласній клінічній інфекційній лікарні, де наразі 48 хворих на коронавірус та ще 4 пацієнти чекають результатів ПЛР-тесту, а також в обласній клінічній лікарні ім.А.Новака, куди госпіталізовано 23 хворих з коронавірусом.

Станом на 22 квітня на Закарпатті 218 випадків коронавірусу, з них 10 — діти, 6 випадків - летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.