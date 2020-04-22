Шмигаль завтра їде на Закарпаття

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 23 квітня, відвідає Закарпатську область, де проведе засідання Регіонального штабу щодо протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"23 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з робочою поїздкою перебуватиме в Закарпатській області", - ідеться в анонсі.

Планується, що Прем’єр-міністр проведе засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому йтиметься про протидію епідемії та вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню на території Закарпатської області гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За підсумками засідання Регіонального штабу відбудеться онлайн-брифінг.