Треба пройти пік COVID-19: Шмигаль відреагував на прохання пришвидшити вихід із карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на численні дописи та листи з проханням пришвидшити процес виходу з карантину і зауважив, що в Україні на початку травня необхідно успішно пройти пік захворюваності на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Мені пишуть численні дописи та листи з проханням пришвидшити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя та здоров’я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який маємо успішно пройти, щоби почати процес послаблення обмежень", - написав Шмигаль.

Він додав, що у світі існує три сценарії, як жити далі в умовах пандемії.

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"Перший — це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадану турецька влада запроваджує комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити в найближчі магазини лише з 9 до 14 години. Такий сценарій точно не для нас", - зауважив Шмигаль.

За його словами, другий варіант — ліберальний і передбачає повернення до звичного життя та відкриття всіх закладів.

"Піти за прикладом Швеції. Однак наразі у Швеції виявлено понад 18 600 випадків захворювань та зафіксовано більш ніж 2 100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це вп’ятеро вище, ніж наразі в Україні", - наголосив Прем'єр.

Він додав, що третій сценарій — це не обирати між здоров’ям та економікою, а запускати адаптивний карантин із переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія та Польща, динаміка захворювань яких схожа на ситуацію в Україні.

Глава уряду також звернув увагу, що поступове зняття обмежень дасть змогу постійно контролювати ситуацію із захворюваністю та в разі спалахів оперативно їх локалізовувати.

Як повідомлялося 24 квітня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Глава уряду також поінформував, що стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.