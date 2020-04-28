Шмигаля просять дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів

Народні депутати звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину.

Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Спільно з колегами з міжфракційного об'єднання «За ФОПів» звернулися до Прем'єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину. Карантинні обмеження, звісно, не є безпідставними, але варто враховувати, що значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат», – зазначила Кравчук.

При цьому парламентарій уточнила, що в більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:

- обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 кв.м майданчика;

- постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

- розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

- за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

- використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;

- дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач.

Принагідно, Кравчук прокоментувала ситуацію щодо діяльності попри карантинні обмеження столичного ресторану "Велюр", який належить заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку.

«Мій колега Микола Тищенко стверджує, що ресторан не працював для відвідувачів. І навіть не міг з точки зору здорового глузду. Адже виводити на роботу людей і закупати продукти заради одного замовлення на день – це збитково, а отже – безглуздо. І використовувався швидше як місце для зустрічей. Якщо це не так – адміністрація ресторану повинна сплатити штраф», – додала вона.

Як повідомлялося, журналісти в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить у мережу "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники і бізнесмени.

Сам Тищенко заявив, що дотримується карантинних обмежень, а в своєму ресторані проводить особисті зустрічі.

Раніше Євгенія Кравчук повідомила, що "Слуги народу" просять Шмигаля послабити карантинні заходи там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно, аби не поглиблювати економічну та трудову кризи, що назрівають.