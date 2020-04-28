"Слуги народу" просять Шмигаля послабити карантин

На тлі пандемії COVID-19 в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Тож необхідно послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно.

З таким проханням до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернулися народні депутати від "Слуги народу", повідомила у Facebook заступник глави владної фракції Євгенія Кравчук.

"Більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей – і ми не можемо закривати на це очі. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними. Адже на фоні пандемії в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей – і ми не можемо закривати на це очі", - йдеться у дописі.

Кравчук зазначила, що з огляду на ситуацію, частина депутатів фракції «Слуга народу» звернулася до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно.

"Я також підписала цей документ", - додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні, 28 квітня, зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.