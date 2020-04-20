В Україні підтверджено 5 710 випадків COVID-19
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facеbook.
"Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
- Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);
- Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
- Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);
- Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);
- Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);
- Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
- м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
- Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);
- Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);
- Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);
- Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
- Миколаївська обл. — 37 випадків;
- Одеська обл. — 137 випадків;
- Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);
- Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);
- Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
- Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);
- Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);
- Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
- Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
- Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);
- Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);
- Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).
Загалом 359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Приріст захворювань упродовж останньої доби - найменший за останні чотири дні. Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня було зафіксовано 343 нових випадки, 17 квітня - 444, 16 квітня - 501. Але, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування на коронавірус за минулу добу.
Водночас, спеціалісти прогнозують, що через п'ять-десять днів після Великодніх свят в Україні може статися спалах нових заражень коронавірусом.