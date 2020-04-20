Сім областей не надали даних про тестування на коронавірус - Степанов

Міністерство охорони здоров’я з’ясовує, чому 7 областей не надали даних щодо ПЛР-тестування, що не дає змогу встановити об’єктивну статистику по Україні.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За попередню добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР. Така кількість тестів пов’язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великдень, зменшилася. Але, з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області», - зазначив Степанов.

Він додав, що вже дав відповідне доручення головному санітарному Віктору Ляшку, який з’ясує причини цієї ситуації і з чим це пов’язано.

«І після того, як ми отримаємо відповіді, будемо вже робити висновки», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіло 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 78 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. 12 пацієнтів, в тому числі 3 дитини та 4 медичних працівники, одужали.