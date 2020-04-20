Сім областей не надали даних про тестування на коронавірус - Степанов
Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За попередню добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР. Така кількість тестів пов’язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великдень, зменшилася. Але, з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області», - зазначив Степанов.
Він додав, що вже дав відповідне доручення головному санітарному Віктору Ляшку, який з’ясує причини цієї ситуації і з чим це пов’язано.
«І після того, як ми отримаємо відповіді, будемо вже робити висновки», - наголосив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіло 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 78 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. 12 пацієнтів, в тому числі 3 дитини та 4 медичних працівники, одужали.