На Житомирщині виявили 44 нові випадки Covid-19, один хворий помер

У Житомирській області за добу лабораторно підтвердили 44 нові випадки зараження коронавірусом, унаслідок захворювання помер літній чоловік.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб кількість хворих на коронавірус зросла на 44. Дві повторні проби у жителів м Житомир та смт Гришківці показали наявність хвороби в організмі», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в області підтверджено 270 випадків інфікування. Найбільше - у Житомирі (77), Коростені (64) та Бердичеві (46).

Бунечко додав, що від коронавірусу помер 83-річний житель Черняхівського району, який хворів на цукровий діабет. Це шостий летальний випадок від Covid-19 в області.

Раніше від коронавірусу померли 71-річна жінка з Радомишля та 83-річна - з Черняхівського району. У Бердичеві зафіксовано три летальні випадки – чоловік 1972 р. н., 81-річна та 75-річна жінки. Поки що одужав один пацієнт із Житомира.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 квітня підтверджено 5710 випадків Covid-19. Протягом доби отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.