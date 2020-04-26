Через коронакризу у Львові скоротять майже 200 працівників мерії - Садовий

У Львові через кризу, яка виникла внаслідок епідемії коронавірусу та вимушеного карантину, планують оптимізувати кількість працівників міськради, скоротивши штат на 181 особу.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, бо треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми прийняли не просте рішення - ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради, і ми зменшуємо її на 181 людину", - анонсував зміни міський голова Андрій Садовий.

Натомість, наголосив він, інфраструктурні проєкти буде збережено, бо вони дають можливість залучити людей до оплачуваної роботи, а також отримати податки у місцевий бюджет.

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Ще один шлях виходу з кризи львівський мер бачить у підтримці місцевого виробника.

"Коли почалася криза, першим прийшов на допомогу львівський бізнес - підприємці, меценати. Тому ми даємо новий старт, новий етап програмі "Зроблено у Львові", "Купуй львівське", - зазначив міський голова.

Він також наголосив на важливості переведення усіх сервісів у місті в онлайн-режим. За словами Садового, за останній місяць у такому режимі до міських служб звернулися близько 10 тис. львів`ян.

У сфері медицини мер відзначив важливість гідної оплати праці лікарів і медичних працівників, оснащення лікарні швидкої допомоги надсучасною лабораторією і створення у місті резервного фонду.

"Коли почався карантин, всі почали бігати: а де купити маски, амуніцію, комбінезони для наших лікарень? Чекати, коли привезуть з Китаю - це абсурдно, важливо все мати тут, у Львові, і виробляти тут, у Львові. Важливо мати резерв, щоб ми мали у запасі 2-3-4 млн тих самих масок", - переконаний львівський голова.

За останніми даними, на Львівщині зареєстровано 317 випадків Covid-19. Померли 12 хворих, водночас 41 пацієнт одужав.