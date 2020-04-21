У Львові тестують журналістів на COVID-19

У Львові розпочали тестувати журналістів на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Компанія Ріел та Львівський ІТ Кластер нададуть 500 експрес-тестів для тестування журналістів Львова на COVID-19, адже більшість журналістів, кореспондентів та фотографів продовжують виконувати свої професійні обов’язки під час карантину", - йдеться в повідомленні.

Наразі є 120 експрес-тестів. Тестування розпочали 21 квітня у приміщенні 2-ї міської поліклініки.

"Журналісти — серед категорії осіб, які часто контактують з великою кількістю людей, тому також повинні подбати про своє здоров’я та здоров’я інших", — коментує Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на ранок 21 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 256 випадків інфікування коронавірусом, з них 10 — летальні. 26 пацієнтів одужали. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 100 осіб.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на COVID-19 звернулася 1241 людина.