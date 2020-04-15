У Львові вже три лабораторії тестують на коронавірус

У Львові вже три лабораторії проводять ПЛР-дослідження на Covid-19 - крім Обласного лабораторного центру МОЗ і Національного медичного університету, це тепер роблять у військовому госпіталі, що дозволило довести кількість тестів до 270 на добу.

Про це повідомив у Facebook львівський міський голова Андрій Садовий.

"У лабораторії Львівського військового госпіталю почали робити ПЛР-тестування. Це вже третя лабораторія у Львові, яка діагностує коронавірус. Таким чином ми можемо робити 270 ПЛР-тестів на день. На разі цього достатньо для перевірки усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що разом з тим проводиться масове експрес-тестування львів’ян, які працюють в умовах карантину і комунікують з великою кількістю людей. Починаючи від 30 березня вже протестовано понад 8 тисяч людей - це працівники ринків, медики, поліцейські, IT-спеціалісти, священники, комунальні працівники та пацієнти з пневмонією. Усіх, кому експрес-тест показує позитивний результат, одразу відправляють на ПЛР-діагностику.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. 108 осіб померли, 143 одужали.

На Львівщині на ранок 15 квітня підтверджено 152 випадки коронавірусної інфекції (16 нових за добу). Шість осіб померло, шість одужало.