У Львові вже три лабораторії тестують на коронавірус

У Львові вже три лабораторії тестують на коронавірус

Укрінформ
У Львові вже три лабораторії проводять ПЛР-дослідження на Covid-19 - крім Обласного лабораторного центру МОЗ і Національного медичного університету, це тепер роблять у військовому госпіталі, що дозволило довести кількість тестів до 270 на добу.

Про це повідомив у Facebook львівський міський голова Андрій Садовий.

"У лабораторії Львівського військового госпіталю почали робити ПЛР-тестування. Це вже третя лабораторія у Львові, яка діагностує коронавірус. Таким чином ми можемо робити 270 ПЛР-тестів на день. На разі цього достатньо для перевірки усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що разом з тим проводиться масове експрес-тестування львів’ян, які працюють в умовах карантину і комунікують з великою кількістю людей. Починаючи від 30 березня вже протестовано понад 8 тисяч людей - це працівники ринків, медики, поліцейські, IT-спеціалісти, священники, комунальні працівники та пацієнти з пневмонією. Усіх, кому експрес-тест показує позитивний результат, одразу відправляють на ПЛР-діагностику.

Читайте також: Благодійники придбали для опорної лікарні Львівщини обладнання майже на 6 мільйонів

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. 108 осіб померли, 143 одужали.

На Львівщині на ранок 15 квітня підтверджено 152 випадки коронавірусної інфекції (16 нових за добу). Шість осіб померло, шість одужало.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-