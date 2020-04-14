Благодійники придбали для опорної лікарні Львівщини обладнання майже на 6 мільйонів

На Львівщині для Стебницької опорної лікарні, де мають лікуватися хворі COVID-19 мешканці Дрогобицького району, благодійники обладнали киснепровід, придбали 3 апарати ШВЛ та інше обладнання, 300 захисних костюмів тощо - загалом майже на 6 млн грн.

Про це 14 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Сьогодні оприлюдню приклад безкорисної допомоги трускавецько-львівської компанії Greenville (керівник трускавчанин Іван Торський) для Стебницької опорної лікарні, де мають лікуватися всі хворі COVID-19 мешканці Дрогобиччини і трускавчани в т.ч... За останній місяць ними зроблено лікарняний киснепровід на 104 ліжка, закуплено 3 ШВЛ-апарати, бронхоскоп, 500 апаратів Боброва, 2,5 тис. дихальних масок з канюлями, 12 тис. рукавичок, 5 тис. масок, 600 окулярів, 300 захисних костюмів і т.д.», - написав очільник міста.

Він додав, що в це було вкладено 5,9 млн грн.

Greenville – інвестиційний фонд, який вкладає кошти в розвиток проєктів із високими економічними показниками, що сприяють збереженню навколишнього середовища. Основний акцент діяльності фонду направлений на реалізацію «зелених проєктів» у сфері містобудування.

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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

У Львівській області зареєстровано 136 випадків зараження коронавірусною інфекцією.