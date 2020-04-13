На Львівщині провели дезінфекцію вулиць за допомогою снігової гармати

У Бориславі Львівської області рятувальники провели дезінфекцію за допомогою снігової гармати гірськолижного комплексу "Буковиця".

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

«У м. Борислав Львівської області, в рамках заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, 10 та 11 квітня проводились роботи із дезінфекції вулиць міста та місць масового скупчення людей за допомогою снігової гармати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таку технологію боротьби з коронавірусною інфекцією було застосовано вперше в Україні, проте вже давно активно використовують в Європі.

Читайте також: У Львові всіх священників протестують на коронавірус

До проведення заходу було залучено 2 одиниці техніки та 3 працівника особового складу 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України та снігова гармата гірськолижного комплексу "Буковиця". Дозаправку водою здійснювала 6-ДПРЧ Бориславського МВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

Фото: lv.dsns.gov.ua