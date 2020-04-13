У Львові всіх священників протестують на коронавірус. Під час відзначення Великодня в храмах будуть виключно священники

Як інформує пресслужба міської ради, про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі радіо «Люкс ФМ».

«Ми мали засідання Ради єпископів. І представники всіх конфесій прийняли спільне правило, як потрібно себе поводити в час Великодніх свят. Мені приємно, що Львів показав позитивний приклад, бо, фактично, в храмах людей не було, лише священники. Так часом на подвір’ях були люди, але був порядок. Тому, думаю, що не одне людське життя ми вчора зберегли. Ми також розпочали процес щодо тестування отців. Мені приємно, що вони погодилися, бо це питання безпеки", - підкреслив Садовий.

Він також наголосив, що під час відзначення Великодня в храмах будуть виключно священники, людей не буде.

"Є дозвіл від всіх глав церков, щоб люди були вдома і посвячували паски вдома... Це є та рекомендація, яку дають всі, і я сам вдома буду так робити. Бо треба оберігатися. Адже на сьогодні ми вже маємо 124 людини, які мають підтверджений коронавірус тестами ПЛР по Львову і області. З них 8 людей в реанімації, 3 — на ШВЛ. Динаміка кожного дня дуже серйозна. Не можна цим нехтувати, потрібно витримати цей період. Якщо після Паски, через два тижні у нас буде падіння, тоді можна буде послаблювати карантин", — повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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За його словами, на сьогодні місто працює у звичному режимі, громадський транспорт курсує, але перевозить виключно тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста.

«Додаткових заходів вводити не треба. Потрібно, щоб ми чемно виконували ті заходи карантину, які є. Бо ліків проти коронавірусу немає. Ліки — це відсутність контактів між людьми, щоб нікого не заразити", — додав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

Фото: IGotoWorld.com