Мінімальну допомогу з безробіття збільшили до 1000 гривень

Мінімальну допомогу по безробіттю, яка виплачується без урахування зарплати та трудового стажу, на період карантину збільшено з 650 до 1000 грн. Тим, хто вже отримував її у розмірі 650 грн, зроблять перерахунок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн. Таке збільшення передбачено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

У міністерстві роз'яснили, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для таких категорій:

тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Наголошується, що всім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

У період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації.

"Ми розуміємо, що у зв'язку з пандемією і впровадженням карантинних заходів кількість безробітних, на жаль, зростає. Ми робимо все можливе, аби підтримати людей, які залишились без роботи під час карантину. Збільшення мінімальної допомоги по безробіттю є одним із кроків", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, уряд і Мінекономіки вживають усіх заходів, щоб зберегти робочі місця; вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу, в яких головна умова - не звільняти людей.

Найближчим часом запрацюють й інші інструменти підтримки зайнятості, запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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На 7 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становила 364 тис. осіб, що на 41 тис. осіб, або на 13%, більше, ніж на цю ж дату торік.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 квітня доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості інструкції для пришвидшення виплат людям по тимчасовому безробіттю. Він також повідомив, що порівняно з докарантинним періодом кількість звернень щодо втрати роботи зросла в 10 разів.