Найбільш популярні професії на ринку праці. Інфографіка

Найбільш популярні професії на ринку праці. Інфографіка

Укрінформ

Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком найбільш популярних професій на ринку праці.

Охорона здоров'я: медична сестра, соціальний робітник,  фельдшер, лаборант.

Торгівля: продавець продовольчих товарів,  сортувальник, касир.

Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.

Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.

Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.

Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.

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