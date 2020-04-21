Найбільш популярні професії на ринку праці. Інфографіка

Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком найбільш популярних професій на ринку праці.

Охорона здоров'я: медична сестра, соціальний робітник, фельдшер, лаборант.

Торгівля: продавець продовольчих товарів, сортувальник, касир.

Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.

Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.

Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.

Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.