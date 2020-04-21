Найбільш популярні професії на ринку праці. Інфографіка
Укрінформ
Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком найбільш популярних професій на ринку праці.
Торгівля: продавець продовольчих товарів, сортувальник, касир.
Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.
Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.
Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.
Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.