Мінсоцполітики роз’яснило, кому у квітні виплатять по 1000 гривень

Міністерство соціальної політики пояснило, яким категоріям населення у квітні виплатять одноразову грошову допомогу в сумі 1000 гривень.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

Як зазначається, у квітні буде здійснена одноразова виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року.

Також по 1 тис. грн у квітні виплатять одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»).

Окрім того - одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також - одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету – 2020 за основу і в цілому.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонам людей.