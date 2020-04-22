У Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу, 10 з них - у медиків

У Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 22 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу, збільшилась ще на 97 людей, з них - 10 медиків. Загалом у Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Він повідомив, що серед тих, хто захворіли: 34 жінки віком від 22 до 83 років і 7 дівчат віком до 17 років, а також 52 чоловіка від 18 до 85 років і четверо хлопців до 17 років.

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Водночас, за словами Кличка, за минулу добу в Києві одужали 6 людей, а всього в столиці одужали 39 киян, які лікувалися від коронавірусу.

Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

В Україні лабораторно підтверджено 6592 випадки захворювання на COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли. За добу захворіли 467 людей.