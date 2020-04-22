У Сумах розширили перелік користувачів громадським транспортом у карантин

У Сумах розширили перелік осіб, які можуть користуватися міським громадським транспортом у карантин.

Відповідну ухвалу у вівторок, 21 квітня, прийняв Сумський міськвиконком, внісши зміни до свого рішення від 8 квітня № 192 «Про роботу міського пасажирського транспорту на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади в умовах карантину».

«До категорій громадян, які мають право на проїзд у пасажирському транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, додати опікунів (піклувальників) над повнолітніми недієздатними особами (обмежено дієздатними) при пред’явленні посвідчення опікуна (піклувальника); осіб, які надають соціальні послуги та осіб, які здійснюють нагляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80 років (на підставі довідок про одержання в департаменті соціального захисту населення таких компенсаційних виплат)», - йдеться у рішенні.

Також зміни стосуються видів документів, які повинні мати при собі пасажири. Так, одним із документів, який дає право на проїзд у громадському транспорті у період карантину, є довідка, в якій зазначено прізвище, ім’я та по батькові пасажира, місце його роботи, прізвище керівника (довідка має бути завірена підписом керівника та печаткою органу, який її видав). Раніше це була довідка встановленого зразка.

Для фізичних осіб-підприємців у разі відсутності печатки на зворотній стороні довідки розміщується копія витягу з Єдиного державного реєстру щодо вказаної фізичної особи-підприємця.

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Як повідомляв Укрінформ, з 11 квітня пасажирський транспорт, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, почав перевозити лише категорії громадян, передбачені Постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 року № 255. Це працівники, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водо забезпечення тощо.

Станом на ранок 21 квітня на Сумщині зареєстровано 84 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, з них 4 летальних (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Десятеро людей вилікувалося, найбільше – п’ятеро – одужало у Сумах. За добу надійшло 6 нових повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку пандемії на Сумщині зареєстровано 321 таку підозру.

В Україні загалом на сьогодні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: meria.sumy.ua