На Сумщині ОДА ініціювала перевірку даних про закупівлю медичних масок за завищеними цінами

На Сумщині облдержадміністрація ініціювала перевірку інформації про закупівлю медиками захисних масок за завищеними цінами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ОДА.

«Облдержадміністрація звернулася до Головного управління Нацполіції в Сумській області із заявою про необхідність проведення перевірки фактів, наведених в публікації одного із місцевих інтернет-видань. За інформацією сайту «Громадський моніторинг», під час карантину Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги почав укладати договори на придбання товарів за завищеними цінами. У матеріалі йдеться, зокрема, про те, що придбання масок обійшлось бюджету лікарні в 117,5 тис. грн. (одна одиниця оцінена в 23,5 грн.). У цей час середня вартість одноразової маски в аптеці становить 10 – 15 грн. (в залежності від регіону України)», - розповіли у пресслужбі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Шосткинським відділом поліції ГУНП в Сумській області за листом облдержадміністрації здійснюється перевірка фактів, викладених у матеріалі.

Облдержадміністрація тримає це питання на контролі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Сумській області на боротьбу з коронавірусом з різних джерел виділили 245 мільйонів гривень. Із них з обласного бюджету - 78 мільйонів, бюджету Сум - 116 мільйонів, кошти великого бізнесу - 19,5 мільйонів, інші джерела - 31, 5 мільйони. З цієї суми на сьогодні використано 87,9 мільйона гривень.

Станом на ранок 21 квітня на Сумщині зареєстровано 84 офіційно підтверджених випадки коронавірусної інфекції, з них 4 летальних. Десятеро людей вилікувалося.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.