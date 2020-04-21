На Сумщині затримують зарплату в обласній інфекційній лікарні

На Сумщині НСЗУ затримує перерахунок коштів обласній інфекційній лікарні, що спричинило затримку з виплатою її працівникам частини заробітної плати.

Про це у вівторок, 21 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«На сьогодні в області заборгованості з виплати авансу зарплати за квітень медпрацівникам практично немає. Єдина затримка з виплатою авансу медпрацівникам виникла в обласній в інфекційній лікарні у зв’язку з тим, що НСЗУ поки що не перерахувало кошти за надання медичної допомоги за пакетом «Інфекційні захворювання», - розповів Кравцов.

За його словами, це «технічне питання», яке вирішиться в найкоротший термін.

Начальник управління зауважив, що сьогодні вирішується питання щодо надбавок до заробітної плати, яке турбує всіх медиків.

«За інформацією керівництва Міністерства охорони здоров’я, наразі передбачено достатньо коштів, щоб підвищити заробітну плату усім без винятку медичним працівникам, які лікують хворих на COVID-19. Передбачено близько 15,8 млрд грн на підвищену заробітну плату. При цьому, як підкреслив Максим Степанов, виплата заробітної плати, підвищеної до 300%, починаючи з квітня буде здійснюватися за іншим механізмом», - наголосив Кравцов.

За його інформацією, кошти за березень уже пішли на місця, а новий механізм підвищення зарплат з квітня буде розглянутий та прийнятий на засіданні уряду 22 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 квітня на Сумщині зареєстровано 84 офіційно підтверджених випадки коронавірусної інфекції, що на один більше, ніж було напередодні, з них 4 летальних (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Десятеро людей вилікувалося, найбільше – п’ятеро – одужало у Сумах. За добу надійшло 6 нових повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку пандемії на Сумщині зареєстровано 321 таку підозру.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.