Під Кабміном підприємці протестують проти карантину

Під будівлею Кабінету міністрів України сьогодні, 29 квітня, о 9:00 розпочалась акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі під будівлею Кабміну перебуває декілька сотень протестувальників.

За словами організаторів, підприємці вимагають від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Під Кабміном протестують підприємці проти карантину / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів і т.д.

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Протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але наразі учасники мітингу забрали свої авто і звільнили вулицю для проїзду.

Біля Кабміну чергує декілька нарядів Національної гвардії, а також Поліція діалогу.