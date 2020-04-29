Під Кабміном підприємці протестують проти карантину
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Укрінформ
Під будівлею Кабінету міністрів України сьогодні, 29 квітня, о 9:00 розпочалась акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі під будівлею Кабміну перебуває декілька сотень протестувальників.
За словами організаторів, підприємці вимагають від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.Під Кабміном протестують підприємці проти карантину / Фото: Євген Котенко. Укрінформ
Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів і т.д.
Протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але наразі учасники мітингу забрали свої авто і звільнили вулицю для проїзду.
Біля Кабміну чергує декілька нарядів Національної гвардії, а також Поліція діалогу.