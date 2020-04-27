В 11 прикордонників підтвердили COVID-19

Станом на понеділок, 27 квітня, у Державній прикордонній службі виявлено 11 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Станом на 27 квітня 2020 року 11 представників Державної прикордонної служби України – військовослужбовців та працівників – мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у зв’язку з виконанням службових обов’язків одні з перших перебували в зоні ризику, адже контактували з великою кількістю подорожуючих, які, зокрема, могли хворіти на пандемічний вірус.

На цей момент під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

При цьому підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль за лікуванням хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності проводять експрес-тести чи ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

В пресслужбі також повідомили, що у відомстві суттєво змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відеоселекторного зв’язку тощо. У службових приміщеннях введено обов’язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри. Курсанти разом з командирами своїх підрозділів постійно перебувають у навчальних закладах Держприкордонслужби і не контактують з особами з-поза меж цієї території. Навчальний процес проводиться дистанційно за допомогою інтернету та телекомунікацій.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.