У ЗСУ зафіксували вже 38 випадків зараження коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували ще один випадок зараження коронавірусом, загальна кількість хворих на COVID-19 зросла до 38.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 26 квітня в Збройних силах України обліковано 38 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 368 осіб. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 35 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу зареєстрували один новий випадок захворювання на COVID-19. Хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні, додали у Командуванні Медичних сил ЗСУ.