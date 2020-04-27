Евакуація українців з-за кордону: Президент каже, що буде чотири рейси на добу

Президент Володимир Зеленський анонсував відновлення евакуації українців з-за кордону спеціальними рейсами. На добу виконуватимуться до чотирьох таких рейсів.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Ми відновлюємо їхню (українців за кордоном - ред.) евакуацію спеціальними рейсами. Вона буде проходити поступово та контрольовано, у форматі до чотирьох літаків на добу", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на дві групи.

Президент повідомив, що перша група – це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях завдяки мобільному додатку «Дій вдома».

Він підкреслив, що мобільний застосунок допоможе медикам і поліцейським контролювати процес.

Водночас глава держави додав, що інша частина громадян – близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію в класичному форматі – тобто у підготовлених державою локаціях.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних країн світу. Плануються рейси з Маямі, Гельсінкі, Неаполя, Стокгольма, Єревана, Парижа, Ніцци, Софії, Ларнаки, Тель-Авіва, Амстердама, Дюссельдорфа, Цюриха, Лісабона, Женеви, Дубаї, Франкфурта, Праги, Мілана, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяда, Бангкока, Пхукета, Балі.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

З 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, заборонене в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

Фото: president.gov.ua