Президент каже, що ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки

Президент Володимир Зеленський заявив, що у квітні ціна на газ для населення знизилася ще на 15% і стала найнижчою за останні чотири роки.

Про це він сказав у відеозверненні 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з березнем та майже на 40%, починаючи з січня", - зазначив Зеленський.

За словами Президента, це – найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки.