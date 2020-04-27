МОЗ отримало близько пів мільйона українських ПЛР-тестів - Зеленський

ПЛР-тести українського виробництва за якістю та точністю відповідають світовим стандартам.

У цьому запевнив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Міністерство охорони здоров’я вже отримало близько пів мільйона ПЛР-тестів українського виробництва. А сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю та точністю вони відповідають світовим стандартам", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що своєчасно виявити вірус дуже важливо у боротьбі з COVID-19. "Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета – робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу", - заявив Президент.

Разом з тим він поінформував, що очікується традиційне прибуття з Китаю літаків, які доставлять в Україну засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. "Наші пріоритети залишаються незмінними – це забезпечення країни всім необхідним, захист і підтримка українських медиків, допомога громадянам та бізнесу, які опинились у скрутному становищі", - запевнив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.