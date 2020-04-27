МОЗ планує проводити до 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу

Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом збільшити кількість ПЛР-тестувань до 10 тисяч за добу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми вже тестуємо до 6 тисяч наших громадян на ПЛР-тести. Завдання, яке стоїть на сьогодні, - найближчим часом збільшити цю кількість на добу до 8-10 тисяч і далі продовжувати це збільшення. Тобто задля цього ми посилюємо потужності наших лабораторій, підсилюємо їх відповідними лаборантами, яких ми навчаємо для того, щоб збільшувати цю кількість тестувань», - сказав Степанов.

Водночас він розповів, що на сьогодні МОЗ отримало близько 4,5 тисяч ПЛР-систем українського виробництва.

«В кожній ПЛР-тестсистемі налічується близько 100 тестів. Тобто ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів безпосередньо, які були зроблені громадянами України, ми вже отримали. Отримаємо ще сьогодні певну кількість. Якщо мені пам’ять не зраджує, близько 160 тисяч тестів. І будемо далі закуповувати українські ПЛР-системи», - розповів міністр охорони здоров’я.

За його словами, ці українські ПЛР-системи пройшли відповідну експертизу і повністю відповідають за якістю й точністю всім світовим стандартам.

«Ми плануємо і далі збільшувати ПЛР-тестування для того, щоб мати реальну картину, і чим більше ми тестуємо, тим, вважаємо, краще ми можемо контролювати ситуацію», - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.