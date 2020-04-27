МОЗ цього тижня визначиться щодо алгоритму тестування на антитіла до COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України цього тижня проведе консультації з вченими Національної академії медичних наук та експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо алгоритму використання ІФА-тестів, котрі виявляють антитіла до COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже ретельно вивчаємо це питання, в тому числі на цьому тижні в нас будуть відповідні консультації з нашими вченими з Національної академії медичних наук, у нас будуть консультації з експертами зі Всесвітньої організації охорони здоров’я, в який саме спосіб ми будемо використовувати ІФА-тести й для яких потреб, тому що золотим стандартом виявлення COVID-19 є ПЛР-тести», - розповів Степанов, наголосивши, що ІФА-тести виявляють антитіла, присутні в крові людини, яка перехворіла на коронавірусну хворобу COVID-19.

Він наголосив, що в Україні кожного дня збільшується кількість ПЛР-тестувань.

«Ми розширюємо алгоритм тестування, розширюємо механізми тестування. На минулому тижні ми додали і медичних працівників, але ІФА-тести ми теж розглядаємо, але в який саме спосіб ми будемо це робити, я думаю, ми визначимося на цьому тижні. Дійсно, ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони будуть відповідати всім відповідними стандартами. Але українські в нас будуть у пріоритеті. Я вважаю, що підтримка українського виробництва - це дуже правильна річ», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня в Україні підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.