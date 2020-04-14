В УГКЦ сказали, де дивитись Великодні богослужіння

Великодні богослужіння УГКЦ у прямому ефірі буде транслювати «Живе телебачення», а також ретранслюватимуть загальнонаціональні та регіональні телеканали України.

Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.

"У неділю, 19 квітня 2020 року, Українська греко-католицька церква святкує найбільше свято церковного року: Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Того дня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового богослужіння розпочнуться о 07:30. Буде відслужено Надгробне, Пасхальну утреню, Архиєрейську Божественну Літургію і посвячення пасок. Ці богослужіння у прямому ефірі буде транслювати «Живе телебачення»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прямий ефір можна буде переглянути на каналі «Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці «Живого ТБ» у Facebook. Цю трансляцію у своїх ефірах будуть ретранслювати загальнонаціональні та регіональні телеканали України.

У повному обсязі (з 7:30 до 11:00) богослужіння з Патріаршого собору будуть транслювати телеканали «5», «Суспільне», «ICTV», «Еспресо», «Київ» (перелік телеканалів ще може бути доповнено), «24» буде транслювати літургію, яка приблизно розпочнеться о 9:00.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

В Українській греко-католицькій церкві закликали не приносити до церкви лозу на Вербну неділю і великодні кошики на Великдень. Кожен зможе освятити і лозу, і пасхальні кошики у власних домівках за допомогою онлайн-трансляцій.