Уряд у середу може дозволити відкриття ринків

Кабінет міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.

Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, що відбулася під його головуванням, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах», – наголосив Зеленський.

Загалом йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Читайте також: Кабмін обіцяє цього тижня деталізувати план виходу України з карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, 29 квітня, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

Як написав глава уряду у своєму Тelegram-каналі, він не виключає, що перелік із 280 ринків може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи.

"За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - підкреслив прем'єр.

Водночас, як додали у пресслужбі, на нараді стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Як повідомлялося, у раді українських міст підприємці проводять акції протесту, вимагаючи відновити роботу ринків.

В Україні до 11 травня уряд продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 27 квітня в країні підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.