Вихід з карантину: Київ уже підготував план для бізнесу

Київ готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста після карантину.

Про це на брифінгу 27 квітня повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Київ, як я говорив, готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідні для цього рішення і маємо план послідовних дій", - сказав він.

Разом з тим він підкреслив, що у Києва є деякі зауваження щодо переліку та послідовності кроків у плані виходу із карантину.

Кличко зазначив, що не всі важливі і необхідні кроки є в повноваженнях місцевої влади. Він висловив переконання, що уряд і парламент повинні невідкладно збільшити розмір бюджетної програми на відкриття підприємницької діяльності.

"Сьогодні в Держбюджеті закладені кошти максимум на 8,5 тисяч майбутніх підприємців. А таких повинно бути мінімум 100 тисяч. Ця програма буде спрямована в першу чергу на тих, хто втратив роботу, та українців, які повернулися з-за кордону і готові створювати бізнес та робочі місця", - сказав Кличко.

Він наголосив на важливості створення державної кредитної програми для виробників, які створюватимуть нові робочі місця. За його словами, необхідно надати органам місцевого самоврядування право регулювати розмір і базу оподаткування місцевих податків та зборів.

Кличко наголосив, що бізнес повинен працювати, а люди заробляти.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.