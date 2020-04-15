Кордон можна буде перетнути автівками у 18 пунктах пропуску

Після набрання чинності рішення Кабміну про тимчасове закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні залишаться працювати ще 18 автомобільних пунктів пропуску.

Так у коментарі Укрінформу прокоментував пропозицію про додаткове закриття КПВВ, яку вніс на розгляд уряду в середу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Після набрання чинності 288-ї постанови щодо розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон залишиться функціонувати 18 автомобільних напрямків", - сказав Демченко.

Речник пояснив, що фактично працюють 19 автомобільних пунктів пропуску, а решта, які були запропоновані закрити, вже не функціонували через те, що суміжні сторони їх закрили зі свого боку через карантині заходи. Тобто, практично буде закрито один діючий пункт пропуску - Паланка, який на сьогодні функціонує серед 19 пунктів пропуску автомобільних. "Це напрямок буде закритий і, відповідно, на держкордоні залишаться 18 автомобільних пунктів пропуску", - роз'яснив Демченко.

За його словами, раніше зазначені пукти пропуску не працювали, але не були внесені у перелік тимчасово закритих. І для того, щоб вони залишались нефункціонуючими, їх внесли у відповідне розпорядження Кабміну. Це зроблено через карантинні заходи, щоб ці пукти були закриті на той період, який необхідний Україні, аби не допустити поширення коронавірусу у випадку, якщо інша сторона вирішить відкрити кордон зі свого боку, зазначив речник ДПСУ.

Тобто, підсумував Демченко, на кордонах із суміжними каїнами залишиться функціонувати достатня кількість пунктів пропуску для перетину кордону.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 15 квітня ухвалив рішення про тимчасове закриття ще 10 пунктів пропуску через державний кордон.

Відповідну пропозицію вніс на розгляд уряду в середу, 15 квітня, міністр внутрішніх справ Арсена Аваков. Зокрема, він запропонував закрити пукти пропуску Устилуг, Хмільниця, Грушів, Угринів, Солотовино, Кельменці, Брониця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.