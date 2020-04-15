Прикордонники не очікують на Великдень великого напливу українців з-за кордону
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«На кордоні ситуація наразі є стабільною. Ми не відзначаємо різкого збільшення пасажиропотоку. Останні дні він на рівні 9-10 тисяч осіб на в’їзд і виїзд за добу. Скоріш за все різкого збільшення пасажиропотоку перед святами також не буде», - сказав речник.
Він зауважив, що тенденція з початку карантинних заходів така, що кількість осіб на в’їзд в Україну переважає над тими, хто виїжджає. «Тобто, ДПСУ не фіксує збільшення пасажиропотоку перед святами», - додав речник.
Демченко також зауважив, що йому наразі не відомо про будь-які спецрейси заплановані на найближчі дні.
Як повідомлялось, з 7 квітня державний кордон України можна перетинати лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами, повітряним або залізничним транспортом. Планування рейсів здійснюють відповідні відомства - МЗС та Мінінфраструктури.