Поки зарано називати конкретну дату поновлення роботи транспорту – Криклій

Уряд поки не має конкретної дати поновлення роботи громадського транспорту після зняття карантинних обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю ObozTV.

"Зарано говорити про конкретну дату... Це все залежить і від того, які будуть рекомендації МОЗ і яку ми спостерігатимемо статистику, як ті самі травневі свята пройдуть і як дотримуватимемось ми рекомендацій, встановлених Міністерством охорони здоров'я", - сказав Криклій.

За його словами, рішення про запуск громадського транспорту ухвалюватиметься на основі рекомендацій МОЗ з урахуванням поточної ситуації із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.

"Точно можна говорити тільки про те, що певний період буде обмеженість, обов'язково буде масковий режим, обов'язково буде перевірка температури там, де це можливо робити. І точно менш насиченими будуть всі ці громадські перевезення", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в офісі Президента відбулася традиційна нарада з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, на якій глава держави Володимир Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.

Пізніше у відеозверненні Президент заявив, що продовольчі ринки можуть відновити роботу вже цієї п'ятниці, але за умови дотримання всіх правил безпеки.