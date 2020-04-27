Київське метро на карантині робить ремонт на всіх станціях

У Київському метрополітені під час карантину тривають ремонтні роботи на станціях.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки метро не перевозить пасажирів, у підземці відбуваються ремонтні роботи на станціях. Так, на станції "Палац спорту" тривають роботи із заміни колій. Раніше це робили тільки вночі і в дуже стислі терміни, сьогодні є можливість виконувати ремонт у денні зміни", - сказав Кличко.

За його словами, спеціалісти метрополітену працюють зараз на всіх станціях. "Міняють системи освітлення, перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного та насосного обладнання, тривають ремонти ескалаторів. Вже найближчими днями на трьох станціях метрополітену - "Арсенальній", "Сирець" та "Лук'янівській" розпочнуть встановлення обладнання для пересування людей з інвалідністю", - повідомив міський голова.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня, а згодом - до 11 травня включно.