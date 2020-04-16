У ЗСУ за добу підтвердили п'ять нових випадків коронавірусу

У Збройних силах за добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗС у Facebook.

«На 07.00 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний», - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 274 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 40 осіб.

Зазначається, що за добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Зокрема, у військовослужбовця Чернівецького гарнізону, що на початку квітня мав контакти із особами, які прибули з закордону та з 05.04 знаходився на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 10.04. вийшов на службу, але при цьому було виявлено підвищення температури, внаслідок чого був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону що з 09.04. знаходилися на самоізоляції у зв’язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров’я задовільний, продовжують лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У працівника Збройних Сил України Харківського гарнізону, що з 13.04.відповідно рекомендацій сімейного лікаря знаходилась на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах.

В Україні підтверджено 4161 випадків захворювання на COVID-19.За добу зареєстровано 397 нових випадків.

фото: СТК Photo