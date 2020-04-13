Реформа 2.0: Таран створив у Міноборони новий підрозділ

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про заснування в міністерстві Директорату оборонної політики для реалізації мети оборонної реформи в Україні.

Про це заявила прессекретар міністра оборони Світлана Павловська, повідомляється на сайті Міноборони.

«Міністр оборони України підписав документ, яким скасовано наказ 2016 р., що регламентував діяльність Проєктного офісу реформ. Проєктний офіс реформ був консультативно-дорадчим органом… Водночас наказом міністра оборони введено в дію Директорат оборонної політики для реалізації мети та цілей оборонної реформи в Україні. До Директорату оборонної політики можуть прийти працювати всі, хто готовий брати участь у реформуванні оборонного відомства», - сказала прессекретар.

Павловська зазначила, що керівництво Міністерства оборони в даному напрямку тісно співпрацює зі стратегічними радниками - представниками оборонних відомств країн-членів Альянсу. Кожен з радників має значний досвід служби та перебування на керівних посадах у збройних силах своїх країн. Дане співробітництво є вкрай важливим для реалізації реформування в рамках діяльності Директорату, сказала вона.

«До Директорату оборонної політики можуть прийти працювати всі, хто готовий брати участь у реформуванні оборонного відомства. Запрошуємо членів Проєктного офісу припинити засмічувати інформаційний простір своїми маніпуляціями та взяти участь у конкурсах на державну службу аби працювати на штатних посадах в Директораті», - додала Павловська.

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Як повідомлялось, 31 березня керівник Проєктного офісу реформ МОУ Олеся Фаворська заявила, що робота Офісу фактично заблокована. Зокрема, за її словами, з 16 березня 2020 року Проєктному офісу реформ за дорученням держсекретаря Міноборони наказано звільнити використовуване досі приміщення та переміститися у інше військове містечко. Наступним кроком стало скорочення відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, більшість працівників якого становили члени Проєктного офісу реформ (команда реформи оборонних закупівель, команда реформи системи харчування), сказала вона. За словами Фаворської, з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проєктного офісу до Міноборони та Генштабу було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проєктами з оборонної реформи, оскільки позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та Генштабу.

У Міноборони тоді заперечили блокування роботи Проєктного офісу реформ.

Фото: Міноборони